ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro paese si trova ad aver cambiato, negli ultimi anni, il 30% del suo approvvigionamento energetico, cambiamento legato a quanto successo in Russia. Evidentemente questo a posteriori, è stato un errore, però allora noi non potevamo non allinearci agli altri paesi: l’Italia è la secondo potenza manifatturiera d’Europa, la Germania è la prima potenza manifatturiere, vorrei che mi spiegassero come avremmo potuto non allinearci”. Lo ha detto Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo alla prima edizione prima edizione del Policy & Business Forum, promosso dal gruppo editoriale Urania.

“Oggi ci troviamo di fronte ad un incremento dei consumi energetici, dovuti alla diffusione dell’industrializzazione e all’entrata in gioco dell’intelligenza artificiale, che sappiamo comporterà un aumento dell’energia elettrica” ha aggiunto. “L’Italia deve aumentare l’interconnessione, dobbiamo guardare al nucleare con le nuove tecnologie, non si deve buttare nulla, si deve usare tutto il più possibile, noi siamo per una transizione, non c’è alternativa, ma la transizione deve essere sostenibile dal punto di vista economico”.

Foto IPA Agency

