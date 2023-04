Energia, Urso “Pannelli solari grande scommessa per la Sicilia”

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in merito alle parole del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sul possibile stop alle autorizzazioni per il fotovoltaico, ha sottolineato come "stiamo realizzando in Sicilia il più grande stabilimento di pannelli solari d'Europa. E' la Sicilia il polo tecnologico del nostro Paese". ads/gsl (Fonte video: Vinitaly)