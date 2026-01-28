Energia, Gori “Un’Europa non autonoma è più vulnerabile”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'energia è un tema molto molto importante nella nostra vita, per la nostra sicurezza, nella dimensione geopolitica, in quella economica. Quindi i tanti appuntamenti del Festival, anche in questa sua 14° edizione, sono funzionali ad affrontarlo da tutti i punti di vista. In questa fase in cui gli equilibri mondiali sono così sotto pressione, ci rendiamo conto che il fatto di non essere autonomi da un punto di vista energetico, parlo di noi europei, ci rende sicuramente più vulnerabili". Lo afferma l'eurodeputato del Pd Giorgio Gori, a margine dell'incontro “Road to Festival dell’Energia”, che si svolto al Parlamento europeo, a Bruxelles. L’appuntamento è la prima tappa di un percorso di avvicinamento alla 14ª edizione del festival, che si terrà a Lecce dal 28 al 30 maggio 2026, dal titolo “Energia e libertà. L’Europa alla prova del futuro”. xf4/sat/gsl