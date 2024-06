Energia, Dialuce “Enea copre tutte le tecnologie per la transizione”

ROMA (ITALPRESS) - "Enea copre a 360 gradi tutte le tecnologie utili per la transizione, non soltanto l’efficienza energetica ma anche l’attività di ricerca sulle nuove tecnologie per le rinnovabili, per gli stoccaggi, per le reti intelligenti, le comunità energetiche rinnovabili fino ad arrivare a tutto il ciclo del recupero dei materiali, delle materie prime critiche che diventeranno fondamentali per lo sviluppo delle rinnovabili", ha detto il presidente dell'Enea, Gilberto Dialuce, in occasione della presentazione del Piano triennale 2024-2026. xb1/ads/gsl