Energia, de Pascale “Negli ultimi 20-30 anni l’Italia ha sbagliato tutto”

ROMA (ITALPRESS) – “Il calo della produzione industriale è il dato più preoccupante, ci sono diversi fattori, alcuni a livello internazionale e altri a livello interno come, ad esempio, il costo dell’energia che è il principale fattore che fa perdere competitività alle nostre imprese. L’Italia sull’energia negli ultimi 20-30 anni ha sbagliato tutto. Finora, in termini di revisione del green deal, di fatti in Europa ne abbiamo visti zero. C’è un nucleo di norme che vanno cambiate e lo dico da chi le emissioni le vuole ridurre, ma distruggendo le manifatture italiane le emissioni aumentano. L’obiettivo è quello di rivedere il green deal continuando a ridurre le emissioni, ma salvando la manifattura”. Lo afferma Michele de Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, intervenendo alla Festa dell’ottimismo 2025 de Il Foglio. “Non possiamo non mettere in discussione quelle regole, è chiaro che non possiamo passare da un eccesso all’altro”, osserva.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).