Energia, da Altroconsumo un progetto per aiutare a decarbonizzare casa

MILANO (ITALPRESS) – Fornire alle persone gli strumenti necessari per comprendere le migliori strategie con le quali poter decarbonizzare la propria abitazione con risparmi significativi per quanto riguarda il costo dell’energia. E’ questo l‘obiettivo del progetto Clear-HP, co-finanziato dall’Unione Europea e gestito da un consorzio di organizzazioni di consumatori, tra cui Belgio, Bulgaria, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna, coordinato dal BEUC (Organizzazione Europea dei Consumatori). Anche Altroconsumo ha deciso di aderire all’iniziativa con un progetto specifico sul tema.

“Abbiamo lanciato una piattaforma che si chiama ‘Riscalda e Risparmià: la si trova anche sul portale di Altroconsumo e consente ai consumatori di aderire al gruppo d’acquisto senza alcun impegno pecuniario”, spiega Stefano Casiraghi, coordinatore per Altroconsumo del progetto “Riscalda-Risparmia Clear-HP”.



“Possono accedere tutti i cittadini italiani: una volta iscritti e dopo aver inserito i dati della propria casa, renderemo un primo livello di consapevolezza di quanto la propria abitazione sia pronta ad accogliere un sistema di pompa di calore, aria e acqua. Questo significa che diremo immediatamente a colore che avessero una casa poco isolata o con dei problemi strutturali nell’impianto di distribuzione che non potranno immediatamente accedere a questo sistema – sottolinea Casiraghi -. Tutte queste informazioni verranno date su questa piattaforma tramite news, articoli e soprattutto come poi vedremo tramite dei webinar formativi”.

Sono ben tre i webinar programmati per il mese corrente. Il primo, tenutosi lo scorso 11 marzo, ha avuto come tema centrale “Pompe di calore: superare le sfide, cogliere le opportunità”, permettendo agli iscritti di conoscere le condizioni ideali per l’installazione e quali sono i vantaggi forniti da questa tecnologia per ridurre i consumi energetici.

“Il 18 e il 25 avremo altri due appuntamenti con esperti del settore legati all’isolamento termico della casa e al mondo dell’installazione della pompa di calore che affronteranno tutti i temi e le complessità e le opportunità di questa tecnologia. Si tratta quindi di un percorso in cui si comincia a capire qual è la tecnologia fino a capire esattamente come va inserita all’interno della nostra casa e che opportunità possa darci – afferma Casiraghi – Inoltre il 25 diremo anche qual è il partner tecnico: da quel giorno i consumatori registrati potranno chiedere in maniera del tutto gratuita il sopralluogo a casa propria per cercare di avere il preventivo finale e quindi capire se sono veramente interessati all’installazione”.



Per partecipare ai webinar è necessaria l’iscrizione al gruppo d’acquisto tramite il portale dedicato www.riscaldaerisparmia.it. L’iniziativa di Altroconsumo è funzionale non solo a fornire informazioni, ma anche a chiarire i dubbi dei consumatori di fronte a scelte energetiche non sempre di facile comprensione.

Secondo Casiraghi “i dubbi sono legati al fatto se la tecnologia permette di produrre sia acqua per il riscaldamento che acqua a calda sanitaria, cioè quella che usiamo per le docce. E se fa entrambe le funzioni, la domanda che viene posta è con quali ingombri: a differenza della nostra caldaia, una delle principali barriere è se si ha spazio e volume sufficienti per installare una pompa di calore che presenta un’unità interna e esterna, se lo si può fare a ridosso dell’abitazione e con quali limiti. E poi capire quanto si possa risparmiare. E’ assolutamente chiaro che il costo di installazione e di acquisto di questi prodotti sono sicuramente superiori rispetto a quelli di una caldaia a gas. Quindi è assolutamente importante valutare quanto costa in bolletta per cercare di capire quale sarà il risparmio effettivo. Tutte queste informazioni vengono date appunto all’interno del webinar”.

– foto fornita da ufficio stampa Altroconsumo –

(ITALPRESS).