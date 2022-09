Energia, Costantini “Pmi rischiano un lockdown produttivo”

"In questa campagna elettorale sentiamo spesso che le PMI sono la spina dorsale del Paese: è arrivato il momento di programmare il futuro valorizzando il ruolo prezioso dell'artigianato e della piccola impresa". Lo dice il presidente della Cna, Dario Costantini, in merito agli incontri con i leader dei partiti in vista delle elezioni del 25 settembre. sat/gsl