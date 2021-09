ROMA (ITALPRESS) – “Già da tempo Cna denuncia l’insostenibile peso della bolletta energetica, e da tempo propone soluzioni. Ci aspettiamo l’avvio di azioni concrete per scongiurare l’impennata dei prezzi, confermata oggi dal ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Gli allarmi non bastano più. E’ tempo di passare all’azione. Servono misure in grado di intervenire strutturalmente sulla bolletta, a partire dalla riforma degli oneri generali di sistema che gravano soprattutto sulle micro e piccole imprese”. Così, in una nota, la Cna.

