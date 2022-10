POTENZA (ITALPRESS) – “Abbiamo cominciato a dare le prime risposte con il bonus gas, siamo soddisfatti di comunicare il dato di 20mila domande in meno di due giorni dall’avvio delle domande, stiamo intervenendo anche con i contributi ai non metanizzati, stiamo lavorando a nuove iniziative per le imprese, ridurre l’emissione di c02 e tendere all’autosufficienza energetica, è questo il nostro obiettivo. Abbiamo questa possibilità perchè il nostro territorio ha le risorse”.

Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi insieme all’assessore all’Ambiente Cosimo Latronico ha fatto il punto sulla visione che il governo regionale ha rispetto alle politiche energetiche.

Il presidente Vito Bardi ha sottolineato che questo governo ha messo nero su bianco il futuro delle politiche energetiche nel Piano strategico regionale che si riferisce al prossimo decennio. “Le politiche energetiche varate negli scorsi anni hanno dato risposte tangibili? Non abbiamo trovato risposte nel passato, sia per quanto riguarda gli accordi con le compagnie petrolifere, sull’eolico. Il nostro giudizio è critico circa le risposte che hanno dato i vecchi governi su molti problemi. Oggi – ha detto ancora Bardi – alcuni rivolgono toni sprezzanti all’azione di questo governo – quando abbiamo con tenacia lavorato al miglioramento degli accordi con le compagnie. Si tratta di 200 milioni per i prossimi 9 anni. Anche sul non oil abbiamo messo in campo progetti per 60 milioni, ricordiamo ancora il progetto Lucas che coinvolge 5 enti di ricerca e due università”.

Ancora il presidente della Regione si è soffermato sul cambio di passo e sulla necessità di cavalcare il processo di transizione energetica, nel quale la Basilicata può rappresentare un hub energetico, nel panorama nazionale con un ruolo per la produzione di energia alternativa nelle aree industriali, grazie agli strumenti del PNRR e le accelerazioni sui processi autorizzativi.

“Il bando sui contributi per l’energia alternativa rappresenta un disegno strategico nel medio e lungo periodo per l’autosufficienza energetica. Abbiamo dato risposte al rincaro del costo delle energie alle famiglie. Ci sono state delle polemiche, ma abbiamo mobilitato le istituzioni e soggetti che operano nel sociale, e ci sembra un avvio promettente il numero di domande già inoltratre”. Anche l’assessore all’Ambiente Cosimo Latronico ha sottolineato l’importanza della valorizzazione degli accordi con le compagnie petrolifere messo in piedi con la Giunta Bardi. “In nove anni, l’uso del gas a uso gratuito domestico per circa 250 mila famiglie. Tutti i sistemi potranno essere perfezionati, ma è un sistema di lungo periodo non abbiamo tralasciato nessuno grazie al bando per i non metanizzati, che prevede istallazioni nelle abitazioni che non hanno un metano che potranno fare impianti. Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, si guarda allo scenario europeo, ma anche questo aspetto è fortemente all’attenzione del governo regionale”.

– foto: xc2/Italpress

(ITALPRESS).