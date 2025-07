ROMA (ITALPRESS) – Dopo tre anni, Giandomenico Basso torna alla vittoria nel Rally di Roma Capitale con la sua Skoda Fabia gommata Pirelli. La gara, conclusasi oggi a Fiuggi, è stata come di consueto valida sia per il FIA European Rally Championship sia per il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR). Il pilota veneto, attuale leader della classifica provvisoria del CIAR, ha preceduto Andrea Mabellini, anche lui su Skoda Fabia equipaggiata con pneumatici Pirelli, che è risultato il più veloce tra gli iscritti all’Europeo. A decidere le sorti di una gara come sempre combattutissima è stata una penalità di 20 secondi inflitta ad Andrea Crugnola, su Citroèn C3 Pirelli, nella SS 11 Guarcino-Altipiani 2, la terzultima prova speciale, prima del loop pomeridiano dopo il service. Crugnola, diretto inseguitore di Basso nel CIAR e vincitore delle ultime due edizioni del Rally di Roma, aveva chiuso la prima parte della domenica in testa, proprio davanti a Basso. Alla fine, la sua Citroèn ha terminato al quinto posto, alle spalle anche della Skoda Fabia Pirelli di Roberto Daprà. “Come da previsioni e da aspettative del pubblico, sempre numeroso in occasione di questo rally, è stata una gara intensa e interessante – ha commentato Terenzio Testoni, Rally Activity Manager Pirelli -. Per noi è stato un successo anche quest’anno: abbiamo ottenuto la quarta vittoria consecutiva in quattro anni, e i nostri P Zero hanno confermato la loro affidabilità e le prestazioni su tutte le vetture”. Nelle categorie rifornite in esclusiva da Pirelli, Tymoteusz Abramowski si è aggiudicato la tappa del Trofeo M-Sport Fiesta Rally3, mentre Michael Rendina ha vinto il trofeo Pirelli Star.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]