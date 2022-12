MILANO (ITALPRESS) – Hitachi Rail e A2A hanno siglato un accordo, della durata di 20 anni con la formula del Virtual PPA (Power Purchase Agreement), che prevede la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile nei siti di Hitachi a Reggio Calabria, Napoli e Pistoia.

Nello specifico, A2A – tramite la controllata A2A Energy Solutions – installerà oltre 40.000 pannelli solari nei prossimi due anni sia sui terreni sia sui tetti degli stabilimenti produttivi, per un totale di oltre 100.000 mq di superficie. A2A si occuperà di sostenere l’investimento iniziale e la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata contrattuale di 20 anni, durante i quali Hitachi Rail si impegna ad acquistare l’energia verde prodotta a prezzi concordati.

L’iniziativa prevede la costruzione da parte di A2A di impianti di ultima generazione capaci di produrre circa 19 GWh/anno di energia, pari al 60% del fabbisogno medio annuo dei sei siti italiani di Hitachi Rail (31 GWh/anno).

L’obiettivo è quello di fornire energia green per l’autoconsumo alle aree produttive che ospiteranno i pannelli fotovoltaici e alle sedi Hitachi Rail di Genova, Tito Scalo e Torino attraverso la rete elettrica nazionale con un Virtual PPA.

“Il progetto – si legge in una nota congiunta – oltre a determinare un risparmio importante in termini di costi industriali per Hitachi Rail, comporterà una consistente riduzione di emissioni di CO2 a favore delle comunità e del Paese quantificabili in circa 7.000 tonnellate di CO2 annue, equivalenti alla creazione di un bosco di 5 ettari con 42.000 nuovi alberi. Hitachi Rail compie un ulteriore passo in avanti verso la riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti, contribuendo al raggiungimento, a livello globale, dell’obiettivo fissato da Hitachi Ltd. di raggiungere Emissioni Zero dei propri principali siti produttivi entro il 2030 e la neutralità delle emissioni di carbonio in tutta la propria catena del valore entro il 2050, come annunciato a COP26”.

“Hitachi Rail ha conseguito, nel periodo 2020-21, una riduzione del 30,5% delle emissioni di anidride carbonica equivalenti, sia migliorando le attività di gestione dell’energia sia attraverso un più ampio impiego delle energie rinnovabili. L’ultimo piano delle rinnovabili PNRR prevede lo sviluppo di fonti solari per 60 GWH/anno: con questo accordo Hitachi Rail ne produrrà quindi oltre il 25% – prosegue la nota -. Grazie a questa partnership A2A consolida la propria leadership nel settore fotovoltaico e nella generazione distribuita, aggiungendo un ulteriore tassello al suo programma di crescita nella gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile. Si tratta di un progetto completamente “green field” che il Gruppo ha sviluppato dalle prime fasi di progettazione, a cui seguirà la realizzazione e l’asset management (gestione tecnico – amministrativa).

La modalità prevista dall’ accordo, con autoconsumo e Virtual PPA, consente sia a chi produce energia sia a chi la utilizza di beneficiare di un prezzo stabile e costante per tutta la produzione rinnovabile degli impianti. Questo assetto permetterà inoltre ad A2A di integrare differenti tipologie di sistemi fotovoltaici: una porzione di impianto di circa 2MW sarà equipaggiata con tracker monoassiali posati a terra, che consentono di orientare automaticamente i pannelli fotovoltaici rispetto ai raggi del sole, e moduli bifacciali capaci di generare energia da entrambi i lati della cella fotovoltaica, garantendo l’ottimizzazione dell’irraggiamento solare e la massimizzazione della produzione”.

