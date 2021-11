MILANO (ITALPRESS) – Enel X e Coop danno un nuovo impulso alla diffusione della mobilità elettrica in Lombardia, firmando un accordo che darà un boost al piano di espansione locale volto a garantire una rete di ricarica per veicoli elettrici efficiente e capillare. La partnership si basa su valori condivisi di innovazione, sostenibilità e circolarità: in quest’ottica l’uso di energia pulita e la diffusione della mobilità elettrica sono un punto di partenza da cui guardare insieme al futuro. Grazie all’accordo con Coop, sarà proprio la Lombardia ad essere una delle protagoniste della trasformazione verso una mobilità sostenibile a zero emissioni.

Già nel mese di ottobre sono stati avviati i cantieri che permetteranno l’attivazione di 41 siti Coop in tutta la regione di cui ben 19 con stazioni HPC Ultrafast (150/300 kw), l’ultima risposta tecnologica in termini di esperienza di ricarica che, all’interno delle aree di sosta aperte al pubblico (presso i punti di vendita a marchio Coop), permetterà l’ottimizzazione dei tempi di rifornimento delle vetture elettriche.

“Siamo orgogliosi della collaborazione con Coop, una realtà all’avanguardia e da sempre attenta alle esigenze del territorio in cui opera – ha dichiarato Federico Caleno, responsabile e-Mobility Enel X Italia -. L’accordo siglato è un passo importante nel percorso di sostegno e sviluppo della mobilità elettrica: il futuro dei trasporti è green”.

“Coop da sempre è attenta alla qualità dei prodotti e al loro impatto, per il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio. Per noi quindi è stato naturale pensare ad un accordo con Enel X quale partner di assoluta garanzia e importanza, che consentirà ai nostri Soci e Clienti di trovare nei nostri Punti di Vendita, un servizio di ricarica elettrica davvero all’avanguardia”, ha affermato Daniele Ferrè, presidente del Consiglio di amministrazione di Coop Lombardia.

(ITALPRESS).