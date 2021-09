ROMA (ITALPRESS) – Al via Gridspertise, nuova controllata del gruppo Enel che si dedicherà interamente ad aiutare i DSO (Distribution System Operators) a realizzare una nuova era di reti intelligenti, sostenibili e affidabili. “Sono onorato di partecipare al lancio di questa straordinaria impresa, essere qui testimonia la nostra partecipazione alle azioni di transizione. A Gridspertise affidiamo il nostro solido patrimonio di trasformazione delle reti di distribuzione in smart grid in tutto il mondo”, ha detto Francesco Starace, Enel Group, CEO and Managing Director, nel corso di “Our expertise for your electric future”. “La transizione energetica deve basarsi su elettricità rinnovabile distribuita in modo efficiente da reti intelligenti, aperte a tutti i player del settore energetico disposti a costruire con noi un futuro interamente elettrico. Le smart grid affidabili e flessibili sono il principale fattore abilitante che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione ed elettrificazione profonda, aprendo la strada verso un futuro a zero emissioni nette”, ha dichiarato Starace.

“L’obiettivo è offrire un servizio qualitativamente più elevato ai nostri consumatori e diventare più resilienti e affidabili nella gestione di un servizio tanto importante”, ha sottolineato Antonio Cammisecra, Enel, Head of Global Infrastructure and Networks. “Essere al centro della transizione energetica vuol dire che le reti di distribuzione di energia dovranno connettere un volume crescente di impianti da qui ai prossimi anni per consentire la piena decarbonizzazione dell’energia elettrica e fornire servizi adatti ai nuovi consumi dalle auto elettriche alle pompe di calore. Le reti dunque sono il cuore pulsante della transizione che determinerà anche il cambiamento di stili di vita. Per affrontare questa rivoluzione gli investimenti nelle reti di distribuzione dovranno essere triplicati nei prossimi anni, uno sforzo straordinario che Enel ha già intrapreso. La nuova iniziativa raccoglie le competenze uniche che Enel ha maturato digitalizzando progressivamente in tutto il mondo le sue reti costituite da oltre 2,2 milioni di km di linee elettriche, monitorate da centinaia di migliaia di punti di telecontrollo. Enel – continua Cammisecra – vanta 20 anni di esperienza nel campo degli smart meters grazie a progetti di roll-out imponenti per un totale di oltre 44 milioni di dispositivi attivi connessi alle sue reti, oltre a una gestione digitale efficiente di oltre 30 milioni di field operations eseguite ogni anno nelle 13 società di distribuzione attive in otto paesi. Tale patrimonio di esperienza e competenza garantisce che tutte le soluzioni che Gridspertise offrirà saranno affidabili e collaudate su larga scala”.

Per Robert Denda, CEO di Gridspertise, “la mission di Gridspertise è diventare il partner di fiducia per i DSO di tutto il mondo. La società aiuterà le società di distribuzione elettrica di qualsiasi dimensione e in qualsiasi regione nel roll-out di soluzioni di smart grid integrate al fine di soddisfare le esigenze in continua evoluzione di utenti della rete e clienti finali di elettricità”. Il portafoglio di prodotti e servizi di Gridspertise evidenzia l’impegno della società a fornire soluzioni innovative, circolari, solide e testate sul campo su larga scala, concepite per creare valore. Al fine di ottenere reti intelligenti sostenibili e affidabili, promuovendo al tempo stesso un uso più efficiente dell’energia e abilitando nuovi servizi, l’offerta è strutturata intorno a tre aree prioritarie delle esigenze di digitalizzazione dei DSO attraverso l’intera catena del valore. Gridspertise si rivolgerà principalmente ai mercati dell’Europa e dell’America Latina, dove il Gruppo Enel ha già una presenza consolidata e mira a espandersi verso il Nord America e la regione Asia-Pacifico dove, nel breve termine, sarà l’investimento in smart grid a trainare i progetti di upgrade delle infrastrutture.

(ITALPRESS).