Enea rafforza l’intesa con Ntt Data su transizione energetica e digitalizzazione

ROMA (ITALPRESS) – Il direttore generale dell’Enea, Giorgio Graditi, insieme alla direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, Giulia Monteleone, e al responsabile della Divisione ICT, Giovanni Ponti, ha incontrato a Tokyo i vertici di Ntt Data per consolidare l’accordo quadro di cinque anni firmato di recente, con l’obiettivo di avviare insieme iniziative in tema di transizione energetica e digitale e rafforzare la collaborazione già in essere tra Italia-Giappone. “Questo incontro ha gettato le basi per la condivisione e realizzazione di progetti e iniziative congiunte che integrino le competenze scientifiche e tecnologiche di Enea con l’esperienza e la capacità implementativa di Ntt Data in ambito digitale”, ha dichiarato Graditi.

“Attraverso questa collaborazione – ha aggiunto – si intende sviluppare un approccio innovativo per coniugare energia, digitalizzazione e sostenibilità, al fine di accelerare la transizione verso modelli energetici a basse emissioni di carbonio”. Durante l’incontro presso l’headquarter di Ntt Data a Tokyo, al quale ha partecipato anche Tepco, la più grande compagnia elettrica giapponese, sono state presentate le reciproche attività, competenze e infrastrutture e illustrati i principali progetti in tema di energia e tecnologie e sistemi per il digitale.

Un focus particolare è stato dedicato all’idrogeno, sul quale anche il Giappone sta puntando come elemento chiave per la decarbonizzazione del sistema energetico. “Sono state identificate alcune iniziative di ricerca e sviluppo congiunte e la collaborazione nei fatti è già partita: Ntt Data sarà coinvolta nel progetto Ipcei Cis di Enea, attraverso la fornitura di una piattaforma di gestione di risorse di calcolo in cloud multi-sito”, ha affermato Monteleone.

– foto ufficio stampa Enea –

(ITALPRESS).