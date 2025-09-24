ROMA (ITALPRESS) – “L’attuale evoluzione del sistema energetico per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050 si inserisce, secondo la visione ENEA, nella narrazione scelta per il Padiglione Italia: solo attraverso il dialogo continuo tra tradizione, ricerca e innovazione sarà possibile perseguire un futuro più sostenibile. L’idrogeno, il nucleare e le tecnologie per il digitale rappresentano alcuni elementi chiave per la costruzione del nuovo modello energetico, economico e sociale”. Lo ha affermato oggi al Padiglione Italia dell’Expo di Osaka il direttore generale dell’ENEA Giorgio Graditi, intervenendo al dibattito su “Fusione nucleare, idrogeno e digitalizzazione per la transizione energetica: esempi virtuosi di collaborazione tra Italia e Giappone”. “ENEA – ha proseguito Graditi – è coinvolta da numerosi anni in progetti di ricerca e sviluppo lungo l’intera catena del valore dell’idrogeno. Allo stesso tempo, realizza infrastrutture sperimentali uniche a livello nazionale e internazionale che rappresentano una importante risorsa per rafforzare le collaborazioni con il Giappone già in essere ed avviarne delle nuove”.

“Anche il nucleare – ha aggiunto – può giocare un ruolo importante nella transizione: nel breve-medio periodo, con i reattori a fissione modulari di piccola taglia e, nel lungo periodo, grazie alla fusione nucleare di cui proprio oggi si è discusso, che promette di essere una fonte pulita e inesauribile del futuro. Per entrambe le tecnologie l’ENEA si pone come riferimento nazionale nelle attività di ricerca e come punto di contatto per i grandi progetti internazionali”. Infine, Graditi ha evidenziato l’impegno dell’ENEA nello sviluppo continuo di tecnologie per il digitale che ricoprono un ruolo prioritario per abilitare e accelerare la transizione energetica.

“Al Padiglione Italia è protagonista il futuro dell’energia: dalla fusione nucleare all’idrogeno, fino agli strumenti per la digitalizzazione e alle tematiche di transizione energetica. Ospitiamo all’interno del nostro Padiglione un modello in scala del Divertor Tokamak Test Facility di ENEA, simbolo di innovazione, ingegno e tecnologia”, ha detto il Commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, nel suo saluto di benvenuto. “L’Auditorium del Padiglione è sempre più luogo privilegiato per promuovere esempi di collaborazione sinergica tra Italia e Giappone”, ha concluso.

All’incontro sono intervenuti anche il direttore del Dipartimento Nucleare dell’ENEA, Alessandro Dodaro, e la direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, Giulia Monteleone, rispettivamente sulla Strategia nazionale e i progetti per la fusione nucleare come fonte energetica sostenibile e sulla Strategia nazionale e i progetti per l’idrogeno come vettore energetico per la decarbonizzazione. Tra gli altri relatori, il sottosegretario del Ministero degli Affari esteri, Giorgio Silli, l’ingegnere capo del DTT (Divertor Tokamak Test), Gian Mario Polli, e il vicepresidente di NTT Data Italia, Andrea De Stefano. Sempre nel Padiglione Italia, ENEA ha esposto un modello in scala del DTT, l’impianto sperimentale per la fusione nucleare in costruzione a Frascati.

