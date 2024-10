Nella Giornata Mondiale delle Città, Dubai celebra il suo essere una delle città più attraenti al mondo per gli investimenti immobiliari guidando gli sforzi per costruire città sostenibili. Secondo quanto riporta oggi il giornale emiratino “al Bayan”, Dubai, famosa per la sua architettura innovativa e le sue infrastrutture avanzate, offre un ambiente ideale per gli investimenti provenienti da diverse parti del mondo.

Alla luce del rapido sviluppo urbano in atto a Dubai, stanno emergendo promettenti opportunità di investimento in vari settori immobiliari. In un nuovo passo per rafforzare la sua posizione nel mercato immobiliare di lusso di Dubai, Binghatti Developers ha ora lanciato “Binghatti Skyrise”, la nuovissima icona nel cuore della zona Business Bay di Dubai, perfettamente posizionata per soddisfare la crescente domanda di unità residenziali di lusso vicino al Burj Khalifa e al Dubai Water Canal.

Questo lancio rientra nella visione di Binghatti di raddoppiare il suo portafoglio di progetti a oltre 100 miliardi di AED nei prossimi 18 mesi. Il progetto è un capolavoro architettonico con 3.333 unità residenziali progettate in stile contemporaneo.