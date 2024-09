E’ stato lanciato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, un concorso di fotografia architettonica ad alto premio per creativi di tutto il mondo. Con un montepremi totale del valore di 2.000.000 di AED (circa 544.528 USD), la competizione globale 200/20 mira a dare potere alla comunità creativa e celebrare le eccezionali capacità tecniche e l’ingegno.

Si svolgerà da settembre 2024 a marzo 2025, premiando 20 fotografi in una grande cerimonia a Dubai. Binghatti, il principale sviluppatore immobiliare di Dubai, unisce le forze con Dubai Design District (d3), un ecosistema creativo globale, membro di TECOM Group PJSC, e Dubai Culture and Arts Authority (DCAA), per lanciare questa iniziativa.

I partecipanti gareggeranno per una serie di premi eccezionali, che vanno da un lussuoso appartamento in uno degli sviluppi di Binghatti a un’esclusiva collezione di prodotti di alta gamma dei partner di Binghatti, tra cui un’auto Mercedes-Benz e un orologio Jacob& Co. I fotografi saranno inoltre presenti nella pubblicazione di Binghatti, aumentando la loro visibilità tra un pubblico mirato.

La competizione sarà giudicata da una giuria locale e internazionale di alto livello composta dal presidente di Binghatti Muhammad BinGhatti, dal rinomato fotografo emiratino Ali Eissa; dal vicepresidente senior di (d3), Khadijah Al Bastaki; il fotografo e perito forense emiratino Jassim Al Awadhi; e il fotografo d’arte e produttore cinematografico di fama mondiale Artem Shestakov. La giuria valuterà le candidature presentate entro i 200 giorni del concorso in base ai criteri di creatività, composizione, abilità tecnica e impatto emotivo prima di restringere la rosa a 20 vincitori.