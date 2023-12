Emiliano “Terzo mandato? In Puglia un altro buon candidato lo abbiamo”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci si candida se ci sono le condizioni politiche. In Puglia non c'è un divieto giuridico di candidarsi la terza volta, non abbiamo dato attuazione alla legge nazionale, quindi non ci sono limiti, ma è evidente che se c'è una legge che limita a due i mandati un imbarazzo ci potrebbe essere. Io non ho mai posto la questione di una mia candidatura una terza volta anche perchè ringraziando Dio un buon candidato per proseguire il mio lavoro lo abbiamo già". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto ad Atreju durante il dibattito su "Transizione ideologica o ecologica? Come mettere in sicurezza il territorio". "A livello nazionale, se volete sapere come la penso, temo che Fratelli d'Italia voglia far fuori tutti i governatori della Lega perchè al Nord ha un peso importante equivalente a quello del partito di Salvini e con il limite dei mandati potrebbe sostituirli tutti. La Lega sta reagendo e credo anche correttamente perchè la loro forza è sostanzialmente locale, Alle volte tra alleati ci si può fare più male che tra avversari".