BARI (ITALPRESS) - "Sono vent'anni che io giro senza scorta. Credo di essere uno dei pochissimi presidenti italiani senza scorta. Eppure credo di avere arrestato in questa regione migliaia e migliaia di persone. Quel tipo di rischio io l'ho sempre potuto valutare, nel senso che era un rischio professionale che veniva dalla mia professione e anche dalle iniziative che abbiamo sempre tenuto in margine alla legalità. Questo tipo di rischio onestamente non sono in grado di valutarlo perché non ho competenza specifica e non ho le informazioni necessarie. Spero che queste informazioni arrivino. I fatti sono risalenti a diversi giorni fa, ho mantenuto il totale riserbo sul punto fino a quando non me lo sono trovato sul giornale. Dopodiché, uno degli elementi della protezione più importanti è la solidarietà. Ringrazio tutte quelle persone che non mi hanno fatto sentire solo in questo momento, fermo restando che la valutazione del rischio non spetta a me, ma al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica". Lo ha affermato, a Bari, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, relativamente alle minacce ricevute nei giorni scorsi tramite messaggio privato su Instagram, a margine della conferenza stampa di presentazione delle nuove misure regionali per il diritto alla mobilità e allo studio. xa2/vbo/mca1