BARI (ITALPRESS) – Quali sono “Le politiche vincenti per l’attrattività della Puglia”? A questo interrogativo ha provato a rispondere il gruppo di consulenza The European House – Ambrosetti, protagonista oggi nella sede del consiglio regionale pugliese di Bari di una tavola rotonda plenaria voluta proprio dalla Regione Puglia.

L’incontro odierno è stato una manifestazione di un supporto strutturato alla regione da parte del gruppo, tesa a un’azione di posizionamento quale territorio attrattivo e competitivo per l’insediamento di imprese, persone e capitali.

Alla presenza, tra gli altri, del presidente Michele Emiliano e dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, il ceo & managing partner di The European House – Ambrosetti Valerio De Molli ha presentato un set di indicatori per l’attrattività regionale sintetizzati in un cruscotto di monitoraggio strategico ispirato alla metodologia del Global Attractiveness Index del gruppo, spiegando tra le altre cose che la regione potrebbe per esempio “dare ai dirigenti delle aziende presenti sul territorio il compito di farsi ambasciatori della Puglia del mondo. Un Ceo di una multinazionale che non è presente – ha affermato – è molto più convinto a investire e a venire a trovare opportunità se un altro ad gli parla bene dei risultati che sta avendo, della qualità delle persone che trova, dell’ecosistema di riferimento rispetto a quanto lo sarebbe vedendo la brochure perfetta, che rischia di essere autoreferenziale”.

“La Regione Puglia – ha dichiarato Emiliano – ha chiesto ad Ambrosetti di fare una fotografia indipendente e oggettiva dello Stato dell’economia pugliese. La fotografia è molto incoraggiante per moltissimi settori, ovviamente conferma la necessità delle politiche di coesione, quindi gli investimenti che vengono effettuati con i fondi europei e con i fondi di sviluppo e coesione, che hanno dato grandissimi risultati negli ultimi vent’anni al punto che la Puglia è la prima regione italiana e una delle prime in Europa in questo tipo di investimenti che hanno portato la crescita del nostro Pil a essere una delle più alte d’Italia non in valore assoluto, ma in trend di crescita”.

“E’ evidente – ha proseguito – che il blocco da parte del Governo del fondo di sviluppo e coesione sta determinando il fermo di queste politiche che oggi sono state individuate dal forum Ambrosetti come quelle vincenti che hanno consentito alla Puglia questi meravigliosi ultimi 15/20 anni. Speriamo che il Governo ci ascolti e ci consenta di continuare questo cammino entusiasmante e di portarlo a ulteriori conseguenze. Noi vogliamo essere utili a noi stessi, ma anche all’Italia”.

