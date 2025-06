Emilia Romagna, rinnovata la convenzione tra la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco

BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue e si consolida la collaborazione tra l’Agenzia regionale di Protezione civile e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo comune è quello di potenziare e rendere sempre più efficaci le attività di Protezione civile, a tutela delle persone e del territorio. È stata rinnovata per altri tre anni, fino a giugno 2028 la convenzione tra il Ministero dell’Interno e la Regione Emilia-Romagna che prevede complessivamente uno stanziamento di circa 6,5 milioni di euro. Risorse che serviranno a ottimizzare e potenziare molteplici attività, a partire dal contrasto agli incendi boschivi e al dissesto idrogeologico. A firmarla il presidente della Regione, Michele de Pascale, il Prefetto di Bologna, Enrico Ricci, e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Francesco Notaro.

La collaborazione tra gli enti si concretizza nel coordinamento delle reciproche Sale operative attraverso l’implementazione delle connessioni e delle radiocomunicazioni tra la Sala operativa regionale e le strutture della Direzione, il raccordo nella gestione delle chiamate di emergenza, il presidio dei vigili del fuoco presso la Sala operativa regionale, i Centri Coordinamento Soccorsi, le Sale operative provinciali integrate quando vengono emesse allerte meteo o allerte valanghe di particolare gravità. Per quanto riguarda la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione contribuisce alle spese per l’utilizzo dei mezzi di spegnimento. A disposizione delle attività di protezione civile, l’impiego dei mezzi aerei e dei sistemi a pilotaggio remoto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dei piloti, specialisti e di soccorso imbarcati a bordo degli aeromobili, oltre al supporto del personale a terra presente in regione per attività di ricognizione o spegnimento in ambito AIB, protezione civile, monitoraggio del rischio idraulico e idrogeologico, ricognizione in caso di emergenze.

Agenzia regionale e Vigili del fuoco concorrono ad addestramento e formazione dei volontari di protezione civile e del personale degli enti locali, per sviluppare e diffondere un’adeguata cultura di protezione civile, compresa l’informazione alla popolazione. Vi si affianca la partecipazione di strutture, personale e mezzi dei Vigili del Fuoco allo svolgimento di esercitazioni che simulano emergenze promosse dall’Agenzia, oltre alla partecipazione congiunta a progetti europei. Infine, sono previsti scambi di dati, di tipo cartografico, immagini, filmati e audiovisivi rilevati con l’ausilio di mezzi aerei o droni, realizzati durante le attività di presidio che completano il quadro per condividere la conoscenza del territorio.

“Con questa firma rafforziamo il rapporto di collaborazione strategico tra la Regione e il comando regionale dei Vigili del fuoco, che rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema di Protezione civile – commenta il presidente de Pascale-. Il coordinamento e la tempestività degli interventi sono fondamentali per affrontare tutte le situazioni di emergenza, dagli eventi metereologici estremi e il rischio idrogeologico, fino agli incendi boschivi. E il rinnovo permetterà ai vigili del fuoco di lavorare in maniera più moderna, efficace e capillare. Si tratta– prosegue il presidente- di una scelta di responsabilità, di pianificazione del futuro e di fiducia nella collaborazione istituzionale, che punta a valorizzare ulteriormente il lavoro indispensabile che i Vigili del fuoco svolgono quotidianamente. Una presenza preziosa, della quale li ringrazio, che ci permette di garantire assistenza e soccorso alle persone e difendere il territorio. E rinnova ancora una volta il nostro impegno a una difesa delle persone e dell’ambiente che sia la più efficace possibile”

“Il rinnovo della convenzione tra Regione e Vigili del Fuoco conferma l’importanza della collaborazione interistituzionale e multilivello quale fondamento del sistema di protezione civile– dichiara il prefetto Ricci-. In uno scenario complesso e in continua evoluzione, la sinergia tra Stato, Regioni, Enti locali e volontariato rafforza la capacità di risposta alle emergenze, valorizzando risorse, competenze e tecnologie. Un impegno condiviso che garantisce continuità d’azione e tutela efficace per cittadini e territorio”. “Con questa firma si consolida un modello unico nel panorama nazionale- sottolinea il direttore Notaro-, che rappresenta non solo una concreta risposta agli scenari emergenziali come il contrasto agli incendi boschivi, attraverso il potenziamento di squadre in tutte le province, ma anche la costituzione sul litorale romagnolo di presidi acquatici e sedi operative, nonché la possibilità di poter disporre di ore di volo di un elicottero per esigenze di protezione civile”.

E a tutto questo, prosegue Notaro, “si aggiunge un importante ambito di collaborazione, strategico per la nostra regione, quello al contrasto del rischio idrogeologico. Altro punto di forza, indispensabile per una efficace gestione delle emergenze, è certamente il reciproco coinvolgimento nei momenti formativi ed esercitativi tra Vigili del Fuoco e mondo del volontariato, finalizzato a condividere esperienze e ad uniformare procedure d’intervento”.

-Foto ufficio stampa Emilia Romagna-

