L’Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food di New York

BOLOGNA (ITALPRESS) – La vicepresidente dell’Assemblea legislativa Barbara Lori rappresenterà l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla 69° edizione del Summer Fancy Food, la più importante manifestazione dell’agroalimentare e dell’innovazione del settore del Nord America, che si tiene dal 28 giugno al 1 luglio allo Javits Center di New York.

Insieme a Lori ci saranno anche il consigliere Matteo Daffadà in qualità di Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, oltre al Presidente Michele de Pascale che guiderà la delegazione assieme all’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi

. La trasferta newyorchese sarà anche l’occasione per incontrare la comunità italo-americana di New York. Ospite d’onore dell’evento il Parma Calcio che, proprio nel corso del Summer Fancy Food, presenterà la propria maglia ufficiale per il campionato di calcio 2025-2026. Il 28 giugno la vicepresidente Lori, il presidente de Pascale e il presidente della Consulta Daffadà incontreranno le associazioni emiliano-romagnole presenti a New York e John F. Calvelli, chairman della Fondazione Nazionale Italo-Americana (NIAF), il Console generale aggiunto d’Italia a New York, Cesare Bieller, il presidente del Comites, Enrico Zanon, la vicesegretaria del Consiglio generale degli italiani all’estero, Silvana Mangione.

Forte dei suoi 44 prodotti Dop e Igp, nessun’altra Regione europea ne conta tanti, distribuiti fra tutte le province della regione, per l’Emilia-Romagna la missione istituzionale sarà il momento per mettere in mostra il “valore aggiunto dell’Emilia-Romagna”, valorizzando prodotti come l’aceto balsamico di Modena, il parmigiano-reggiano e il prosciutto di Parma. Il tutto in una vetrina prestigiosa come Fancy Food, la più importante manifestazione del settore agroalimentare e dell’innovazione del Nord America.

Giunto alla sua 69 edizione, il Summer Fancy Food Show è la più grande manifestazione dedicata alle specialità alimentari e alle innovazioni del settore negli Stati Uniti. L’evento attira ogni anno migliaia di produttori, acquirenti, intermediari, distributori e altri professionisti del settore. L’Italia sarà protagonista assoluta al Fancy Food 2025 in qualità di partner ufficiale della manifestazione. Con una partecipazione record di circa 360 aziende, il padiglione italiano si conferma il più grande di sempre: 320 espositori distribuiti su 22 isole al primo piano e oltre 35 al piano terra. Completano la presenza italiana 10 Regioni, pronte a raccontare la ricchezza e la diversità del patrimonio agroalimentare italiano.

