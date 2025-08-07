Emilia Romagna, politiche giovanili: stanziati oltre 6,4 milioni per 130 progetti

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 130 progetti dedicati a ragazze e ragazzi sostenuti da un finanziamento regionale di oltre 6,4 milioni di euro. La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato le graduatorie e l’assegnazione dei contributi ai beneficiari pubblici per la realizzazione di attività e interventi strutturali a favore dei giovani.

I provvedimenti, che danno attuazione sia alla legge 14 del 2008 su “Norme in materia di politiche giovanili” che al Fondo nazionale politiche giovanili, riguardano due ambiti progettuali biennali 2025-2026, un ambito di progettazione annuale e altri interventi con azioni di sistema e progetti territoriali.

“Questi finanziamenti sono destinati a progetti legati ai centri di aggregazione giovanile, al finanziamento dei servizi di informazione, comunicazione e orientamento al lavoro e alla promozione della creatività”, spiega l’assessore regionale al Lavoro e Politiche giovanili, Giovanni Paglia. “Tra gli obiettivi c’è il rafforzamento degli Informagiovani, in continuità con l’azione di coordinamento regionale attivata quest’anno, insieme agli altri spazi che offrono servizi ai ragazzi e alle ragazze, per garantirne una presenza omogenea nel territorio regionale e contribuire ad azioni che favoriscano l’ingresso nel mondo del lavoro. Vogliamo che i giovani siano sempre più protagonisti”.

