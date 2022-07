BOLOGNA (ITALPRESS) – Il sindaco di Bologna e della Città metropolitana Matteo Lepore ha assunto la carica di Presidente del Consiglio delle Autonomie locali (Cal), l’organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali. I membri di diritto del Cal sono il Sindaco della Città metropolitana di Bologna, i Presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, che hanno scelto Lepore come Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti CAL e all’unanimità dei presenti. La durata della carica è di 2 anni e mezzo. Il presidente uscente era il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi. “Assumo questo incarico – è il commento di Lepore – per rafforzare il dialogo tra enti locali e Regione. Si tratta di una opportunità per rafforzare un lavoro istituzionale nell’interesse comune di affrontare e risolvere i problemi di cittadini e cittadine e di tutti i territori. Ringrazio il Presidente uscente Vecchi e la struttura tecnica del Cal per il lavoro svolto in una fase difficile come quella pandemica e ringrazio gli altri Sindaci e Presidenti per la fiducia che mi è stata riservata”.

– Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

