BOLOGNA (ITALPRESS) – “Desideriamo esprimere il più sincero cordoglio, nostro e di tutta la comunità regionale, alla famiglia del bracciante agricolo deceduto in un tragico incidente sul lavoro”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale e l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, in merito alla morte di Astrit Elezi, caduto sul lavoro a 38 anni mentre martedì scorso conduceva un mezzo agricolo a Solarolo, in un terreno in località Casanola.

“È purtroppo l’ultimo caso di una serie funesta che sta attraversando nel 2025 anche la provincia di Ravenna e che non può restare senza risposta -aggiungono de Pascale e Paglia-. La sicurezza e salute sul posto di lavoro devono essere al centro dell’attenzione di tutte le istituzioni, delle forze politiche e sociali, senza distinzione. Sentiamo la responsabilità di avviare una discussione per assumere scelte condivise e concrete che rafforzino le tutele per le lavoratrici e i lavoratori, in ogni settore produttivo, a partire da quelli dove è più alta l’incidenza di infortuni e malattie professionali”.

“Crediamo – concludono presidente e assessore- che il luogo più adatto per farlo sia il Tavolo per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto dal Patto per il Lavoro e per il Clima dell’Emilia-Romagna, che siamo certi verrà convocato nelle prossime ore”.

Cordoglio condiviso anche da Valentina Palli, presidente Provincia Ravenna e sindaco di Russi e dai sindaci della provincia ravennate: Riccardo Graziani (Alfonsine), Matteo Giacomoni (Bagnacavallo), Mattia Galli (Bagnara di Romagna), Massimiliano Pederzoli (Brisighella), Maurizio Nati (Casola Valsenio), Luca Della Godenza (Castel Bolognese), Mattia Missiroli (Cervia), Andrea Sangiorgi (Conselice), Federico Settembrini (Cotignola), Massimo Isola (Faenza), Nicola Pasi (Fusignano), Elena Zannoni (Lugo), Stefano Sangiorgi (Massa Lombarda), Alessandro Barattoni (Ravenna), Federica Malavolti (Riolo Terme), Enea Emiliani (Sant’Agata sul Santerno) e Maria Diletta Beltrani (Solarolo).

