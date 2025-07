In Emilia Romagna anche per l’anno scolastico 2025/2026 abbonamento gratis per tutti gli studenti

BOLOGNA (ITALPRESS) – Torna anche per l’anno scolastico 2025/26 “Salta su!”, l’iniziativa della Regione che permette alle studentesse e agli studenti dell’Emilia-Romagna di viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali per andare a scuola, incentivando la mobilità sostenibile.

Sono, quindi, confermati gli abbonamenti annuali gratuiti per gli studenti residenti in Emilia-Romagna che frequentano le scuole elementari, medie, superiori e gli istituti di formazione professionale. Così come restano invariate le modalità e i requisiti per ottenere il titolo di viaggio per spostarsi a costo zero nel tragitto casa/scuola e ritorno, ma anche nel tempo libero lungo la stessa tratta.

Una misura di cui lo scorso anno hanno usufruito oltre 220mila ragazze e ragazzi, ovvero circa il 40% degli iscritti agli istituti scolastici dell’Emilia-Romagna, con un risparmio per le famiglie compreso tra i 350 e i 650 euro medio a figlio in base all’abbonamento scelto.

-Foto Regione Emilia Romagna-

(ITALPRESS).