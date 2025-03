BOLOGNA (ITALPRESS) – Cresce l’importo delle borse di studio (+4%) che saranno assegnate al 100% degli studenti dell’Emilia-Romagna aventi diritto. 5 milioni di euro le risorse stanziate dalla Giunta regionale destinate ai ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) degli enti del sistema regionale, appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 15.748,78 euro.

Sono complessivamente 23.930 gli studenti che riceveranno il contributo economico, grazie a fondi regionali e statali: per far sì che tutti gli idonei potessero beneficiare della borsa di studio, alle risorse del ministero dell’Istruzione e del Merito destinate all’Emilia-Romagna, pari a 2 milioni e 100mila euro, sono stati aggiunti ulteriori 2 milioni e 750mila euro di fondi regionali, confermando così il forte impegno della Giunta di viale Aldo Moro per sostenere il diritto allo studio e garantire pari opportunità educative e formative a tutti. In particolare, 12.818 studenti del primo e del secondo anno delle scuole superiori o iscritti ai percorsi IeFP beneficeranno delle borse finanziate dalla Regione, altri 11.112 studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado riceveranno le borse di studio finanziate dal Ministero.

“Rafforziamo l’impegno per garantire le borse di studio a tutti gli studenti che ne hanno diritto, perché nessun giovane deve rinunciare allo studio a causa di difficoltà economiche– commenta l’assessora alla Scuola e al Welfare, Isabella Conti-. Investire sulla scuola significa investire non solo sul futuro dei nostri ragazzi, ma dell’intera comunità. Dobbiamo contrastare con tutti gli strumenti possibili la dispersione scolastica e sostenere le famiglie con i redditi più bassi, valorizzando anche l’impegno degli studenti più meritevoli e di quelli in situazioni di fragilità. Ottimizzando le risorse disponibili, quest’anno siamo riusciti ad alzare l’importo delle borse, adeguandole a quelle nazionali: ogni euro del bilancio regionale sarà destinato a migliorare i servizi per i cittadini e le famiglie”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).