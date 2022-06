CAGLIARI (ITALPRESS) – Dopo aver affrontato il tema del trasporto aereo, la commissione Attività produttive del Consiglio regionale si è occupata del problema dell’invasione delle cavallette su vaste superfici della Sardegna centrale (e non solo). In audizione è stato sentito il Comitato spontaneo “Lotta alle cavallette nelle media valle del Tirso” (che ha già ricevuto oltre 200 adesioni) rappresentato dall’avvocato Rita Tolu che ha consegnato alla commissione un documento nel quale vengono formulate alcune proposte operative per la campagna della prossima stagione. Le principali soluzioni individuate riguardano la lavorazione dei terreni nel periodo di fine estate-inverno, le disinfestazioni a partire dal mese di aprile, buoni-mangime per gli allevatori, l’inserimento di allevatori ed agricoltori della zona nel tavolo tecnico costituito presso l’assessorato dell’Agricoltura.

Il Comitato ha poi proposto alcune correzioni al bando pubblicato da Laore per la stagione 2020 che, impostato sul criterio generale dell’indennizzo anziché del risarcimento, non terrebbe conto né della reale entità dei danni in base ai valori di mercato, né della coltivazione dei terreni da parte di molti allevatori che, in questo modo, hanno fatto un lavoro di prevenzione molto efficace. La commissione, di concerto con l’assessorato, valuterà ora le proposte presentate con lo scopo di mettere in campo nuove misure col supporto di Laore, Forestas e Protezione civile, individuando eventualmente anche risorse aggiuntive nella prossima legge “Omnibus 2”.

