Emergenza bare a Palermo, Faraone: “Chiediamo a Guerini di mobilitare Esercito”

"C'è un solo modo per rispondere all'emergenza delle 975 bare senza sepoltura da oltre un anno al cimitero dei Rotoli di Palermo ed è quella di attivare immediatamente procedure emergenziali. Per questa ragione chiediamo al ministro della Difesa Lorenzo Guerini di mobilitare l'esercito e dare degna sepoltura a queste salme in tempi rapidi". Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, che si è recato sul posto. pc/gtr