Elon Musk assume un ragazzo di 14 anni

Elon Musk ha assunto come ingegnere di software un ragazzino di 14 anni. Lui è Kairan Quaz, è nato nel 2009 e si è laureato in scienza informatica e ingegneria all'università della Silicon Valley. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo servizio. fsc/gtr