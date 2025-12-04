MILANO (ITALPRESS) – Un elicottero è precipitato in un luogo impervio in Valtellina. A bordo 3 persone. L’elicottero è precipitato a Lanzada (Sondrio). Il velivolo viaggiava a bassa quota, informa l’Areu. L’intervento sanitario è in corso e attualmente non si hanno informazioni precise sulle condizioni dei tre occupanti del velivolo.

“Ho ricevuto una notizia secondo la quale sembra che tutti gli occupanti dell’elicottero siano in buone condizioni ma feriti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in diretta a Ping Pong su Rai Radio 1, parlando dell’incidente di un elicottero avvenuto questa mattina in Valtellina, mentre sorvolava la località Le Prese del comune di Lanzada. Fontana ha aggiunto che sono stati “momenti di ansia, di angoscia. Sono vicino a loro. Stavano svolgendo il loro lavoro”.

