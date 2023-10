Eli Lilly, Gasparri “Positivo il rafforzamento in Italia”

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) (ITALPRESS) - "Spesso la delocalizzazione ha fatto sì che tante produzioni anche di qualità andassero in altre parti del mondo. Invece questo investimento a Sesto Fiorentino porterà occupazione di qualità e darà risposte importanti per chi soffre di diabete e di Alzheimer". Lo dice il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, a Sesto Fiorentino a margine di "This is the Future!", l'evento organizzato da Eli Lilly per presentare una nuova partnership da 750 milioni di euro nei prossimi due anni per la produzione di farmaci innovativi. col/sat/gtr