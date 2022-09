"La Sicilia deve riconquistare il ruolo centrale che per lungo tempo ha avuto nel Mediterraneo. La costa del Nord Africa è stata abbandonata a se stessa da anni e c'è bisogno che l'Italia torni a riacquistarne il controllo con scelte politiche forti". Così Giovanni Toti, leader di Italia al centro e governatore della Liguria, a Palermo a margine della presentazione dei candidati delle liste Noi moderati e Noi per la Sicilia, in corsa rispettivamente per le elezioni politiche e regionali. xd8/trl