Elezioni RSU, Anief in crescita

ROMA (ITALPRESS) - L’Anief è cresciuto più degli altri sindacati, secondo l'ultimo risultato Rsu: 20 mila voti in più e una crescita del 2%. A commentare i numeri è il presidente dell’Anief Marcelllo Pacifico in occasione dell’incontro organizzato in ARAN. xl5/mgg/gtr