ROMA (ITALPRESS) – “Il Jobs Act è quell’insieme di riforme del mercato del lavoro che ha creato oltre un milione di posti di lavoro in più di cui la metà a tempo indeterminato. Orlando e il Pd non ce l’hanno con il Jobs Act che hanno votato e non capito, ma sono dominati dai rancori personali per quella stagione in cui il Pd vinceva”. Così Matteo Renzi intervenendo a Radio Leopolda.

“Quando il Pd dice vogliamo il reddito di cittadinanza e non il jobs act non sta cambiando idea ma sta cambiando volto – spiega il leader di Italia Viva -. Potrebbe cambiare nome e chiamarsi M5S a questo punto. Trovo imbarazzante la permanenza dei riformisti in questo Pd. Tommaso Nannicini ha scritto il Jobs Act: come fa a fare campagna elettorale quando io suo capo dice no al Jobs Act e sì al reddito? Spieghiamo ad Orlando che Martina ha fatto ostruzionismo per non avere il reddito – aggiunge -. Tempo 20 giorni e il Pd inizierà l’ennesima analisi della sconfitta. Potevano perdere le elezioni e stanno perdendo la loro storia”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).