Elezioni Puglia, Decaro “Spero di diventare il presidente di tutti i pugliesi”

BARI (ITALPRESS) - "Spero lunedì di diventare il Presidente di tutti i pugliesi. Io ho sempre chiuso la campagna elettorale così, con i cittadini, è un legame forte con la mia comunità, con la mia gente, ho deciso di restare qui, ho scelto di tornare in Puglia, voglio stare con la mia gente, voglio stare nella mia terra. L'appello ai pugliesi è di andare a votare perché è un diritto quello del voto che ci siamo conquistati tanti anni fa". Lo ha affermato stasera a Bari il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro a margine del comizio conclusivo della sua campagna elettorale. xa2/pc/mca3