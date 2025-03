BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Oltre 500 persone hanno partecipato ieri sera alle proteste a favore di Calin Georgescu dopo che l’Ufficio elettorale centrale ha ufficializzato il rigetto della sua candidatura alle elezioni presidenziali. Secondo quanto riferito dall’emittente Digi24, negli scontri con i manifestanti 13 agenti sono rimasti feriti e 4 di loro sono stati ricoverati negli ospedali cittadini.

Secondo quanto reso noto da un portavoce delle forze dell’ordine, sono state presentate accuse penali per 11 reati, tra cui il ribaltamento di un’auto. “Finora sono state identificate oltre 500 persone nell’area della protesta e, in base alle riprese video, le persone che hanno commesso dei reati saranno individuate e perseguite”, ha precisato il portavoce in conferenza stampa.

Le motivazioni dell’ufficio elettorale centrale

L’Ufficio elettorale centrale della Romania ha pubblicato le motivazioni che hanno portato al rigetto della candidatura di Calin Georgescu alle elezioni presidenziali. Secondo le motivazioni, Georgescu ha violato “l’obbligo di rispettare la democrazia”. Nella sua decisione, dunque, l’Ufficio non invoca questioni procedurali, bensì questioni legate al rispetto della Costituzione.

“Le sentenze della Corte costituzionale nella Decisione n. 32 del 6 dicembre 2024 (sull’annullamento delle elezioni presidenziali), decisioni vincolanti anche per l’Ufficio elettorale centrale, portano a concludere che, per quanto riguarda la candidatura del signor Georgescu Calin, essa non soddisfa le condizioni di legalità poiché il candidato, non rispettando le norme della procedura elettorale, ha violato l’obbligo stesso di difendere la democrazia, che si basa proprio sulla votazione giusta, onesta e imparziale”, si legge nella delibera dell’Ufficio, che sottolinea inoltre che “le decisioni e le sentenze della Corte costituzionale fanno parte dell’ordinamento costituzionale e sono generalmente vincolanti, imponendosi erga omnes, quindi anche alle autorità pubbliche chiamate a organizzare e monitorare il regolare svolgimento del processo elettorale per l’elezione del presidente della Romania, compreso l’Ufficio elettorale centrale”.

