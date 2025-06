VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Chiusi i seggi per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Polonia. Secondo gli exit poll citati dai media, Rafal Trzaskowski, sarebbe in vantaggio di 0,6 punti percentuali sull’avversario Karol Nawrocki. Il sindaco di Varsavia otterrebbe cosi’ il 50,3%. voti e Karol Nawrocki il 49,7%. (ITALPRESS).

