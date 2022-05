Elezioni Palermo, Lagalla “Non ho condizionamenti da parte di nessuno”

"Non ho certamente condizionamenti, non ho richieste irricevibili da parte di nessuno, se ci dovessero essere saranno respinte". Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Palermo per il centrodestra, Roberto Lagalla, a margine della presentazione dei candidati al Consiglio comunale e alle circoscrizioni della Dc nuova, il partito di recente creazione guidato in Sicilia dall'ex presidente della Regione, Totò Cuffaro. xd8/vbo/red