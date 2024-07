ROMA (ITALPRESS) – Il voto in Francia è stato coperto dalla Rai con oltre 9 ore di informazione. I vertici del servizio pubblico replicano così alle polemiche sollevate da Usigrai e opposizioni sulle elezioni transalpine.

Il servizio pubblico avrebbe riservato alle elezioni francesi oltre 9 ore di informazione che hanno ottenuto una copertura solo dei Tg generalisti di quasi 20 milioni di telespettattori. A questi vanno aggiunti gli utenti di Rainews24, della Radio e del portale Rainews.it.

Al voto d’Oltralpe, inoltre – stando ai dati dei vertici Rai – Tg1, Tg2 e Tg3 hanno dedicato la maggior parte delle edizioni serali e il Tg3 ha fatto uno speciale dedicato alla chiusura dei seggi. Rainews 24 ha dedicato uno speciale di un’ora sulla Francia con ospiti italiani e francesi e complessivamente dalle 18 della domenica alle 6 del lunedì il 44,6% del tempo notizia del canale all news è stato dedicato alle elezioni francesi.

Il servizio pubblico avrebbe prodotto sulle elezioni francesi circa il doppio della copertura data da Mediaset e tre volte quella di La7. La copertura informativa della Rai sarebbe quindi in linea o superiore a quella degli altri broadcaster pubblici europei, ad eccezione della Francia, e la tv pubblica italiana avrebbe coperto le elezioni francesi più di quanto la tv pubblica francese abbia fatto con le elezioni italiane del 2022.

