Fino a domenica 14 novembre ElectriQa Tour, il roadshow nato per portare la mobilità sostenibile della Stella nel cuore delle città italiane, farà tappa nella Capitale, a Piazzale XII ottobre. Un lungo tour che ha preso il via lo scorso mese di luglio, coinvolgendo tutta l’Italia da nord a sud, e ospitando a bordo delle proprie vetture oltre 3.000 persona. Tanti appassionati, pronti ad entrare in una nuova era della mobilità che hanno avuto l’opportunità di conoscere la nuova gamma full electric firmata Mercedes-EQ e scoprire i vantaggi delle nuove motorizzazioni ibride plug-in della Stella. Protagoniste del tour sono, infatti, la nuova EQA ed EQC, e due dei modelli di maggior successo della famiglia plug-in hybrid della Casa di Stoccarda, la GLA 250e e la GLC 300 de 4MATIC: le migliori ambasciatrici di come sia ancora possibile innovare le motorizzazioni tradizionali a beneficio dell’ambiente, sfruttando l’unione con il motore elettrico. Nelle prossime settimane il tour proseguirà alla volta di Pescara (18-21 novembre), Perugia (25-28 novembre), Torino (2-5 dicembre) e Napoli (9-12 dicembre), che chiude il roadshow.

“L’obiettivo di ElectriQa Tour è proprio quello di creare una nuova consapevolezza dopo oltre 130 anni al volante di automobili con motore a combustione interna”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Ci troviamo davanti al più grande cambiamento nella storia dell’automobile ed è fondamentale che questa transizione venga accompagnata anche da attività che rendano le nuove tecnologie sempre più familiari, semplici da comprendere e divertenti da utilizzare”. Durante gli appuntamenti di ElectriQa Tour sarà, infatti possibile provare le vetture in test drive e trovare le risposte a tutte le domande più comuni legate alla mobilità ‘alla spinà: dalla ricarica alla dinamica dei consumi.

