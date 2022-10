Eicma, Meda “Milano è la capitale delle due ruote”

"Da più di 100 anni Eicma è sempre andato in scena. L'esposizione quest'anno è piu grande di un padiglione, sembra poco a dirlo, ma in realtà sono quasi 15 mila metri quadri. Milano in questo momento è la capitale delle due ruote". Lo ha dichiarato Pietro Meda, presidente di Eicma spa xb5/pc/gsl