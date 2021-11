ROMA (ITALPRESS) – Royal DSM annuncia di aver ricevuto un parere positivo dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per l’uso del suo nuovo additivo per mangimi per ruminanti che riduce il metano, Bovaer, nell’Unione europea. Il parere dell’EFSA conferma che l’additivo per mangimi riduce le emissioni di metano enterico dalle mucche da latte ed è sicuro per l’animale e per il consumatore. Questo parere favorisce la fase di approvazione finale della domanda la domanda presso il Comitato permanente della Commissione europea su piante, animali, alimenti e mangimi. Bovaer è il risultato di un decennio di ricerca scientifica, e comprende più di 50 studi peer-reviewed pubblicati in riviste scientifiche indipendenti con l’aggiunta di 45 trial in azienda in 13 paesi di 4 continenti. DSM ha recentemente lanciato una serie di nuovi impegni quantificabili volti ad affrontare le urgenti sfide sociali e ambientali legate al modo in cui il mondo produce e consuma il cibo. Gli impegni di DSM per il sistema alimentare includono una riduzione a due cifre delle emissioni del bestiame entro il 2030.

