ROMA (ITALPRESS) – La EEF (European Equestrian Federation) ha dato notizia della creazione da parte della Federazione Equestre Ucraina di un hub in Polonia e, di una fondazione, per gestire gli aiuti a sostegno della comunità equestre in gravi difficoltà dopo l’invasione della Russia della scorsa settimana.

La capacità di evacuare i cavalli è molto difficile – si legge nello statement della EEF – in parte a causa delle infrastrutture stradali, ma anche perchè attualmente solo i cavalli con documenti rilasciati dall’UE possono attraversare il confine. Stiamo lavorando a stretto contatto con la FEI su questo argomento e forniremo aggiornamenti ai nostri membri non appena avremo ulteriori informazioni. L’obiettivo è attualmente quello di fornire aiuti ai cavalli all’interno del paese. La maggior parte delle scuderie ucraine è in uno stato critico. Le forniture sono molto scarse e sono urgentemente necessarie donazioni di mangime e trucioli. Le donazioni possono essere gestite attraverso l’hub logistico in Polonia.

Tutte le consegne devono essere coordinate attraverso la fondazione e seguire le procedure doganali.

Tre i tipi di aiuti richiesti: 1 – Fieno insilato (haylage) in piccoli colli fino a 20 kg. 2 – Mangime in sacchi di peso fino a 20 kg. 3 – Trucioli in imballaggi fino a 20 kg.

Prima della spedizione degli aiuti all’hub logistico va avvisata la fondazione tramite il sito web https://helpukrainehorses.eu/en/bring-supplies-en/

Tutte le persone attualmente in Ucraina che necessitano di aiuto devono invece contattare direttamente la fondazione a queSto link https://helpukrainehorses.eu/uk/ask-for-help-uk/

Slovacchia, Romania e Ungheria stanno tutte creando stazioni di quarantena, ed offerte di scuderizzazione a lungo termine sono giunte dalla Germania e dall’Italia.

Siamo molto grati – conclude la EEF – ai paesi membri che si sono offerti per ospitare i cavalli che saranno spostati dall’Ucraina solo se in sicurezza.

Chiunque all’interno dell’area europea sia in grado di offrire assistenza in merito a scuderizzazione ed evacuazione può compilare il form a questo link: https://helpukrainehorses.eu/en/offer-help-en/

L’hub logistico in Polonia si trova nel circolo ippico LESNA WOLA. Lesna Wola 8 36 – 060 Glogòw Malopolski Paland.

https://www.lesnawola.pl

Contatti in loco per coordinamento e assistenza allo scarico del materiale:

+48 889 194 993 Andrew POL / UKR

+48 693 685 630 Tomek POL / EN

+48 608 530 797 Ewa POL / EN

(ITALPRESS).

