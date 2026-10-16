Edilizia, Sironi (Assogesso) “Sistemi a secco sostenibili e riciclabili al 100%”

MILANO (ITALPRESS) - Riciclabilità dei materiali, riduzione dell'impronta di carbonio, minore peso delle strutture e maggiore efficienza nella costruzione. E, anche, maggiore sicurezza. Sono i principali vantaggi dei sistemi a base gesso, secondo Luca Sironi, presidente di Assogesso, che sottolinea le potenzialità di queste soluzioni per un'edilizia più sostenibile e performante. "Un sistema a secco è intrinsecamente riciclabile al 100%, smontabile, demolibile, con evidenti vantaggi", afferma Sironi in un'intervista a Italpress. col5/gsl