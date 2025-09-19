Edilizia, produzione ancora in crescita

ROMA (ITALPRESS) - A luglio 2025 l'Istat stima che l'indice della produzione nelle costruzioni cresca dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del trimestre maggio-luglio 2025 l’aumento è stato di 1,3 punti percentuali nel confronto con il trimestre precedente. Su base annua, sia l'indice corretto per gli effetti di calendario sia quello grezzo registrano un incremento del 5,2%. La produzione nelle costruzioni è tornata a crescere dopo il calo dei due mesi precedenti. Anche la media degli ultimi tre mesi mostra una variazione congiunturale positiva. Su base annua, l'indice corretto per gli effetti di calendario evidenzia il settimo incremento consecutivo, segnando il livello più alto da luglio 2008. gsl