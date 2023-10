Edilizia, Decaro “Quello di Bari è il secondo Saie del Paese”

BARI (ITALPRESS) - "Io credo che questa fiera sia la testimonianza del fatto che la collaborazione tra Camera di Commercio e BolognaFiere porti a risultati importanti. Quello di Bari è il secondo Saie del nostro Paese". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine dell'evento inaugurale di "Saie - la Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti", in corso fino al 21 ottobre alla Fiera del Levante di Bari. "Ormai l'evento raddoppia, una volta a Bologna, una qui a Bari - aggiunge -. È una delle fiere specializzate. Si è chiusa Agrilevante con 95.800 presenze, e parliamo di persone che sono legate al settore, non di cittadini che vengono a fare una passeggiata per divertimento o per svago come accade con la campionaria. Saie è una fiera con 240 aziende del settore, 150 convegni che si occuperanno dei temi legati all'edilizia, alla sostenibilità, al riuso, che sono temi che riguardano le nostre città: il riutilizzo delle acque meteoriche, il riutilizzo dei materiali della demolizione, la rigenerazione, la riqualificazione urbana: sono temi di grande attualità anche perché stiamo utilizzando molte risorse, quelle del Pnrr, che ci permetteranno di realizzare opere pubbliche che porteranno poi servizi nuovi nelle zone periferiche delle nostre città. Sono migliori condizioni di vita dal punto di vista sociale ed economico e qui si discuterà anche di questi temi, una fiera specializzata che si aggiunge a quelle che già ci sono nella nostra città e che tenderanno ad aumentare nei prossimi mesi". xa2/vbo/gtr