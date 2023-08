ROMA (ITALPRESS) – “Sorella d’Albania, Fratello d’Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore”. Così in un post su Instagram Edi Rama, premier dell’Albania, a commento di una foto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, in questi giorni in visita nel Paese balcanico.

– foto: profilo Instagram Edi Rama –

(ITALPRESS).