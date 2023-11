MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics Italia in partnership con Erion WEEE, Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), organizza una serie di appuntamenti ad hoc sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare per orientare imprese, cittadini e studenti verso buone pratiche di riciclo e riduzione del proprio impatto ambientale.

L’annuncio è avvenuto in occasione del primo di questi appuntamenti “Economia Circolare e Sostenibilità – da obbligo di legge ad opportunità per le aziende”, organizzato in collaborazione con Amsa e moderato da Ipsos, che ha visto la partecipazione anche di Elena Eva Maria Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano e Anita Pirovano, Presidente del Municipio 9.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e di scambio di idee tra aziende e istituzioni sul tema della sostenibilità ambientale e della transizione verso l’economia circolare, attraverso l’analisi degli scenari attuali e futuri che stanno trasformando il modo in cui le aziende e le persone affrontano le sfide ambientali e sociali e valutando, al contempo, l’impatto che una sempre più crescente attenzione per queste tematiche avrà sulle aziende. Tema dell’incontro anche l’imminente entrata in vigore della CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, ovvero la Direttiva europea sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale, che amplierà notevolmente il perimetro di imprese coinvolte nella redazione dell’informativa di sostenibilità: 4.000 in più soltanto in Italia, secondo una stima dell’Unione Europea.

E’ sempre maggiore la consapevolezza delle aziende e dei top manager sui temi ambientali. Secondo dati Ipsos, sono già molte le aziende che puntano a essere più sostenibili e a decarbonizzare le proprie attività: lo sta facendo il 46% delle grandi aziende e il 40% delle piccole e medie imprese sul territorio. Il 69% delle aziende in Italia dichiara che la sostenibilità diventerà sempre più parte delle scelte finanziarie. Il 47% dichiara, invece, che nel prossimo futuro si aspetta un ulteriore incremento dell’interesse e della consapevolezza dei manager italiani sui temi green.

La collaborazione tra Samsung ed Erion WEEE prosegue anche con l’installazione, avvenuta ieri, di una postazione di raccolta dei piccoli RAEE gestita da Amsa presso il Samsung District, per incentivare i cittadini al corretto conferimento di questo tipo di rifiuti e promuoverne il riciclo per ridurne l’impatto sull’ambiente.

Il programma di sensibilizzazione proseguirà poi nel mese di dicembre con attività dedicate agli studenti. Samsung ha organizzato tre appuntamenti speciali per coinvolgere oltre 1.200 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Milano che avranno l’opportunità di assistere alla proiezione del docufilm “Materia Viva”, realizzato da Libero Produzioni in collaborazione con Erion WEEE. La pellicola racconta il rapporto tra tecnologia e ambiente e, in particolare, le conseguenze ambientali e sociali che possono derivare da un conferimento non corretto dei RAEE, mettendo in luce il ruolo cruciale che invece una corretta gestione di questa tipologia di rifiuti può avere per la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. Dopo la prima proiezione di giovedì 23 novembre presso l’UCI Cinemas Bicocca, gli altri appuntamenti sono programmati per lunedì 4 dicembre alle ore 10:30 presso Anteo City Life e per giovedì 14 presso Anteo Palazzo del Cinema, a Milano.

“La sensibilizzazione di aziende, cittadini e studenti sui temi della sostenibilità è essenziale per affrontare le sfide attuali legate al cambiamento climatico e alla riduzione dell’impatto ambientale. Da un lato, è guidare le aziende verso pratiche ecocompatibili e comportamenti responsabili, anche a fronte di nuove direttive; dall’altro, è necessario educare i cittadini sulle loro azioni quotidiane, come il risparmio energetico e la gestione dei rifiuti, per contribuire significativamente a diminuire l’impatto ambientale complessivo. La consapevolezza individuale e collettiva è il primo passo verso un futuro più verde e come Samsung vogliamo fare la nostra parte” ha commentato Daniele Grassi, Vice President Home Appliances di Samsung Electronics Italia.

“Lavorare per aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini sul valore dei gesti quotidiani, come ad esempio quello di conferire in maniera corretta i tanti piccoli RAEE che abbiamo nelle nostre case, è per Erion WEEE un impegno costante. E’ importante ricordare che il primo anello della catena del riciclo siamo infatti noi, singoli cittadini, e che tutte le nostre azioni hanno un impatto, che sta a noi decidere se positivo o negativo. Il riciclo dei RAEE non è solamente un tema ambientale, ma rappresenta anche un’opportunità strategica sotto il profilo dell’economia circolare, un contributo per superare la dipendenza dell’Italia da altri Paesi per quanto riguarda le materie prime. E’ necessario ripensare al modo in cui guardiamo ai RAEE, vedendoli non più solo come rifiuti, ma riconoscendoli come risorse preziose” ha dichiarato Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE.

Questa iniziativa fa parte della strategia globale di Samsung per l’ambiente, un impegno omnicomprensivo per unirsi agli sforzi globali per far fronte al cambiamento climatico: dall’azzeramento delle emissioni entro il 2050, all’introduzione di nuove pratiche di sostenibilità, l’utilizzo di risorse rinnovabili fino all’investimento in ricerca per lo sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale e prodotti migliori per il pianeta.

-foto ufficio stampa SEC Newgate Italia –

(ITALPRESS).

