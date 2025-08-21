Ecoitaliasolidale ripulisce la spiaggia di Torvaianica

POMEZIA (ROMA) (ITALPRESS) – Un pomeriggio di attivismo e sensibilizzazione ambientale si è svolto lungo la costa laziale, dove decine di volontari di Ecoitaliasolidale, insieme a cittadini, simpatizzanti e istituzioni locali, si sono mobilitati per un’azione concreta contro l’inquinamento marino.

L’iniziativa, intitolata “Salviamo il Mare dalla Plastica”, si è tenuta presso il Club Water Tribes, a Torvaianica, frazione di Pomezia, e ha visto impegnati i partecipanti nella raccolta di rifiuti abbandonati lungo la spiaggia, in particolare plastica, riportata a riva anche dalla violenta mareggiata in corso.

Plastica, siringhe e rifiuti di ogni genere: la fotografia di un degrado che impone interventi urgenti. Tra i materiali raccolti: bottiglie, barattoli, posate monouso, tappi, cicche di sigaretta, imballaggi alimentari e persino siringhe usate. Una vera emergenza ambientale che, come sottolineato dagli organizzatori, si ripresenta puntualmente dopo ogni mareggiata.

“Serve un piano tempestivo e strutturato per la rimozione dei detriti – è l’appello di Ecoitaliasolidale – a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Ogni anno tonnellate di plastica finiscono in mare, alimentando un’emergenza globale che trova un riflesso tangibile anche nel nostro territorio”.

Particolarmente sotto accusa il fiume Tevere, tra i principali vettori di microplastiche nel Mar Tirreno. Secondo uno studio dell’Università di Tor Vergata, tra il 2006 e il 2016 oltre 8.000 tonnellate di microplastiche sono state trasportate nel Mediterraneo dai corsi d’acqua, con il Tevere in testa.

All’evento hanno partecipato Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale; Gaetano Di Staso, Coordinatore del Litorale romano; Giuliana Salce, già campionessa mondiale di marcia e attuale Responsabile per il Lazio di Ecoitaliasolidale; Elisa Arzente, Consigliera Comunale di Pomezia, che ha portato il saluto istituzionale.

